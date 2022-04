Mes luftës në Ukrainë, Kina propozon “iniciativë globale të sigurisë”

Në mes të luftës së Rusisë në Ukrainë, presidenti kinez, Xi Jinping, ka propozuar një “iniciativë globale të sigurisë” për të promovuar “sigurinë për të gjithë” në botë, transmeton Anadolu Agency (AA).

“Ne duhet të punojmë së bashku për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në botë. Stabiliteti i sjell një vendi prosperitet, ndërsa paqëndrueshmëria e çon një vend në varfëri”, tha presidenti kinez në konferencën vjetore të Forumit Boao të Azisë, duke cituar një proverb kinez për të theksuar iniciativën e tij.

Propozimi i Kinës vjen në mes të luftës së Rusisë kundër Ukrainës, që filloi më 24 shkurt dhe si pasojë e të cilës thuhet se janë vrarë afër 15 mijë njerëz. Sipas Kombeve të Bashkuara (OKB), që kur lufta shpërtheu dy muaj më parë mbi 5 milionë refugjatë janë larguar nga Ukraina.

Kjo luftë e Rusisë në Ukrainë gjithashtu ka çuar në paqëndrueshmëri globale në furnizimet me energji pasi vendet perëndimore vendosën sanksione ndëshkuese ndaj Rusisë për ta detyruar atë të ndalojë operacionet e saj ushtarake kundër fqinjit të saj jugor.

Kina deri më tani ka shmangur dënimin e Rusisë për luftën e saj në Ukrainë dhe në vend të kësaj ajo ka këmbëngulur në lehtësimin e dialogut midis Moskës dhe Kievit në kërkim të zgjidhjes për konfliktin. Pekini po ashtu ka bërë thirrje për “zgjidhjen e shkakut rrënjësor” të konfliktit, si dhe ka kundërshtuar zgjerimin e NATO-s.

Megjithatë, presidenti kinez tha se siguria është “parakushti për zhvillim”.

“Ne, njerëzimi, po jetojmë në një komunitet të pandashëm të sigurisë. Herë pas herë është vërtetuar se mentaliteti i Luftës së Ftohtë vetëm do të shkatërronte kuadrin e paqes globale, se hegjemonizmi dhe politikat e pushtetit vetëm do të rrezikon paqen botërore dhe se konfrontimi i bllokut vetëm do të përkeqësonte sfidat e sigurisë në shekullin e 21-të”, tha presidenti Xi, me sa duket duke iu drejtuar SHBA-së.

Për të promovuar “sigurinë për të gjithë” në botë, presidenti Xi tha se “Kina do të donte të propozojë një Iniciativë Globale të Sigurisë që të qëndrojmë të përkushtuar ndaj vizionit të sigurisë së përbashkët, gjithëpërfshirëse, bashkëpunuese dhe të qëndrueshme, si dhe të punojmë së bashku për të ruajtur paqen dhe sigurinë botërore”.

Ai po ashtu bëri thirrje për respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të të gjitha vendeve, duke theksuar “mosndërhyrjen në punët e brendshme dhe respektimin e zgjedhjeve të pavarura të mënyrave të zhvillimit dhe sistemeve sociale të bëra nga njerëzit në vende të ndryshme”.

Duke e quajtur Azinë një “spirancë për paqen botërore”, presidenti kinez theksoi se “kur Azia ia kalon mirë, e gjithë bota përfiton”.

“Prandaj, ne duhet të vazhdojmë ta zhvillojmë dhe forcojmë Azinë, ta demonstrojmë qëndrueshmërinë, mençurinë dhe forcën e Azisë, si dhe fuqinë për zhvillimin global dhe ritmin e ri për bashkëpunim ndërkombëtar”, theksoi ai.

Duke kërkuar “zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve” përmes dialogut dhe konsultimit, Xi mohoi “standardet e dyfishta” dhe kundërshtoi “përdorimin e pakujdesshëm të sanksioneve të njëanshme dhe juridiksionit afatgjatë”. /aa