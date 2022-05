Mësimi i luleve të diellit

Luledielli kthehet në drejtim të diellit.

Me fjalë të tjera, luledielli “ndjek dritën”.

Ju ndoshta e dini këtë, por ka edhe një fakt tjetër që mbase nuk e dini.!?

A keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh në ditët me re dhe me shi kur dielli është plotësisht i mbuluar me re.?

Ju mund të mendoni se luledielli thahet ose kthen kokën drejt tokës. Ju ka shkuar mendja?

Ato i drejtohen njëra-tjetrës për të ndarë energjinë e tyre.

Natyra është e mahnitshme. Imagjinoni se si do të ishte të zbatonim këtë reflektim në jetën tonë. Shumë njerëz janë me humor të ulur dhe ata më të brishtë nganjëherë bien në depresion. Si do të ishte sikur të ndiqnim shembullin e luleve të bukura të diellit?

Ato mbështesin dhe forcojnë njëra-tjetrën.

Natyra na mëson kaq shumë.

——-

Nga Dr. Ismail Lutolli