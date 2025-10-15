Meta fshin llogarinë e gazetarit palestinez të vrarë, Saleh Aljafarawi

Kompania amerikane Meta ka fshirë llogarinë në Instagram të gazetarit palestinez Saleh Aljafarawi, më pak se dy ditë pasi ai u vra në Rripin e Gazës.
Aljafarawi, 28 vjeç, kishte kaluar dy vitet e fundit duke dokumentuar krimet e luftës të Izraelit në Gaza. Ai kishte mbi 4.5 milionë ndjekës në llogarinë e tij të verifikuar në Instagram.
Sipas rrjetit AJ+, Meta tha se e kishte hequr llogarinë e tij nën politikën që ndalon “organizatat dhe individët e rrezikshëm”, pa dhënë ndonjë shpjegim ose provë konkrete.
Izraeli ka akuzuar Aljafarawin dhe shumë gazetarë të tjerë palestinezë në Gaza për lidhje me Hamasin, por pa paraqitur prova.
Një raport i Human Rights Watch (HRW) ka theksuar se Meta ka ndjekur një “model të fshirjes së padrejtë dhe shtypjes së shprehjeve të mbrojtura”, përfshirë ato që mbështesin Palestinën dhe debatin publik për të drejtat e palestinezëve. /mesazhi