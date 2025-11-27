Mianmar: Ushtarakët japin amnisti për mijëra persona para zgjedhjeve

Autoritetet ushtarake të Mianmarit kanë dhënë amnisti ose kanë hequr akuzat për gjithsej 8,665 persona të burgosur apo të akuzuar për kundërshtimin e sundimit ushtarak, raportoi media shtetërore të enjten. Vendimi vjen një muaj para zgjedhjeve të planifikuara për në dhjetor, të cilat kritiket i quajnë një proces të manipuluar.
Sipas urdhrit, 3,085 persona do të përfitojnë ulje të dënimeve të lidhura me komente që “mund të shkaktojnë frikë ose të përhapin lajme të rreme”, ndërsa 5,580 persona të shpallur në kërkim do të kenë heqje të akuzave. Nuk është e qartë se sa prej tyre janë të burgosur politikë apo kur do të fillojnë lirimet.
Zëdhënësi i qeverisë ushtarake, Zaw Min Tun, tha se masa synon të mundësojë që votuesit të marrin pjesë “lirshëm dhe në mënyrë të drejtë” në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Jashtë burgut të Insein në Yangon, dhjetëra familjarë u mblodhën sot për të pritur të afërmit e liruar. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse amnistia do të përfshijë edhe ish-lideren 80-vjeçare Aung San Suu Kyi, e cila po vuan një dënim 27-vjeçar dhe mbahet e izoluar që nga grushti i shtetit i vitit 2021.
Organizatat e të drejtave të njeriut paralajmërojnë se lirimet po përdoren nga junta për qëllime propagandistike përpara zgjedhjeve, ndërsa në vend vazhdojnë të mbahen rreth 22,700 të burgosur politikë, sipas AAPP. /mesazhi