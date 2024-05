Mijëra izraelitë në protesta kërkojnë kthimin e robërve pas gjetjes së trupave

Policia izraelite gjuajti me topa uji dhe largoi me forcë demonstruesit në qendër të Tel Avivit ndërsa mijëra u mblodhën për të kërkuar veprim urgjent të qeverisë për të sjellë në shtëpi robërit nga Gaza.

Protestuesit mbajtën një minutë heshtje në sheshin e pengjeve të Tel Avivit në nderim të robërve trupat e të cilëve u gjetën nga trupat izraelite këtë muaj. Një tjetër protestë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe zgjedhje të parakohshme, u mbajt aty pranë.

Luftëtarët palestinezë më 7 tetor morën 252 pengje, 121 prej të cilëve mbeten në Gaza, duke përfshirë 37 që ushtria thotë se janë të vdekur.

BREAKING: TEL AVIV ON FIRE AND COMPLETE CHAOS

There are estimated 100,000 and growing on true streets of Tel Aviv and across israel.

Families of israeli prisoners in Gaza are leading the protests. pic.twitter.com/8JRijG4kNs

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 25, 2024