Mijëra njerëz marshojnë në Londër kundër planit të identifikimit digjital të Mbretërisë së Bashkuar

Mijëra njerëz kanë protestuar në qendër të Londrës kundër planit të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të vendosur një sistem kartash identifikimi digjital, raporton Anadolu.
Sipas qeverisë britanike, sistemi i identifikimit digjital do të luftojë bandat kriminale që shfrytëzojnë njerëzit me premtime të rreme për qasje në tregun e punës në Mbretërinë e Bashkuar dhe do të thjeshtojë kontrollet e të drejtës për punë.
Zyrtarët shpresojnë se skema do të thjeshtojë proceset, do të rrisë pajtueshmërinë, do të reduktojë dokumentet e falsifikuara dhe do të krijojë të dhëna të inteligjencës mbi bizneset që punojnë ilegalisht.
Duke u bazuar në portofolin digjital që tashmë është në proces, identifikimi digjital do të vendoset në telefonat e qytetarëve, së bashku me patentë shoferin digjital, të cilën qeveria gjithashtu e ka njoftuar se do ta vendosë.
Një konsultim publik do të nisë më vonë këtë vit, duke angazhuar grupe më pak të familjarizuara me shërbimet digjitale, duke përfshirë të pastrehët dhe të moshuarit.
Zyrtarët thanë se do të nxirren mësime nga vendet që kanë zbatuar me sukses sisteme të ngjashme.
Qytetarëve nuk do t’u kërkohet të mbajnë dokumentin e tyre të identifikimit ose ta paraqesin atë në jetën e përditshme, por do të jetë i detyrueshëm për të vërtetuar të drejtën për të punuar në Mbretërinë e Bashkuar deri në fund të mandatit të parlamentit aktual, që pritet të jetë më së voni deri në vitin 2029.
Pritet që dokumenti digjital i identifikimit të përfshijë emrin e një personi, datën e lindjes, kombësinë ose statusin e rezidencës dhe një fotografi, me një konsultim që do të shqyrtojë nëse duhet të përfshihen edhe adresat.
Partitë e opozitës e kanë kritikuar planin. Sekretarja e Punës dhe Pensioneve, Helen Whately, tha se kjo do t’i “bënte njerëzit që zbatojnë ligjin të kalojnë më shumë vështirësi dhe punëdhënësit të kenë më shumë burokraci”.
Skema vjen mes presionit të vazhdueshëm politik për të adresuar emigracionin e paligjshëm, me më shumë se 50 mijë emigrantë që mbërrijnë me anije të vogla që kur Partia Laburiste erdhi në pushtet.