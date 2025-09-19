Mijëra njerëz në Spanjë protestojnë kundër luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza

Mijëra njerëz kanë organizuar tubime pro-Palestinës në të gjithë Spanjën për të protestuar kundër sulmeve të vazhdueshme të Izraelit në Gaza, raporton Anadolu.

Pas thirrjeve nga lëvizjet e solidaritetit palestinez, protestuesit dolën në rrugë dhe sheshe në qytete në të gjithë Spanjën, përfshirë Barcelonën, Valencian dhe kryeqytetin Madrid.

Ata gjithashtu shprehën mbështetjen e tyre për Flotiljen Globale “Sumud” me destinacion Gazën, e cila është nisur drejt territorit palestinez të bllokuar nga Izraeli.

Protestuesit brohoritën slogane pro-Palestinës, duke përfshirë “Lironi Palestinën” dhe “Ndaloni gjenocidin”.

Së fundmi, kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, njoftoi nëntë masa që synojnë ndalimin e gjenocidit në Gaza, duke përfshirë ndalimin e ministrave ekstremistë të kabinetit izraelit nga Spanja, vendosjen e një embargoje të përhershme armësh dhe ndalimin e importeve nga territoret e pushtuara palestineze.

Që nga tetori i vitit 2023, lufta e vazhdueshme e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 65 mijë palestinezë dhe ka shkatërruar enklavën, e cila përballet me një uri të rëndë.

Izraeli gjithashtu po përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në territor palestinez.

