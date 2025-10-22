Mijëra njerëz protestojnë në Berlin kundër “komenteve raciste” të kancelarit Merz

Mijëra njerëz organizuan një demonstratë proteste kundër Kancelarit gjerman, Friedrich Merz, në Berlin të martën në mbrëmje, mes kritikave në rritje publike për atë që perceptohet si retorikë e tij anti-emigrim dhe raciste, transmeton Anadolu.
Më shumë se 7.500 protestues, kryesisht gra të reja, u mblodhën në selinë e partisë Unioni Kristian Demokrat (CDU) i Merz për të shprehur zemërimin e tyre për komentet e tij të diskutueshme “peizazhin e qytetit” javën e kaluar, në të cilat ai pretendoi se emigrantët dhe refugjatët kishin një ndikim negativ në pamjen fizike të qyteteve gjermane.
Pasi mori kritika të menjëhershme, Merz i dyfishoi komentet e tij të hënën, duke u bërë thirrje njerëzve të “pyesin vajzat e tyre” se çfarë donte të thoshte. Disa e kanë kritikuar këtë si raciste sepse nënkupton se burrat emigrantë kanë më shumë gjasa të kryejnë ngacmime seksuale ose krime të tjera, gjë që thjesht nuk mbështetet nga të dhënat.
Luisa Neubauer, aktivistja më e shquar e klimës në Gjermani e cila organizoi tubimin, tha në tubim se deklaratat e Merz “nuk janë gjë tjetër veçse të papranueshme, diskriminuese dhe tërësisht raciste”.
Ajo ka shkruar më parë në Instagram, duke thënë “Ne jemi plus ose minus 40 milionë bija në këtë vend. Kemi një interes të vërtetë që siguria jonë të adresohet. Ajo që absolutisht nuk duam është të përdoret si pretekst ose justifikim për deklarata që, në thelb janë thjesht diskriminuese, raciste dhe tërësisht të dëmshme”.
Demonstruesit mbajtën pankarta me mbishkrimet “Racizmi është një problem në peizazhin e qytetit”, “Bija për një peizazh qyteti shumëngjyrësh” dhe “Ne nuk kemi një problem me peizazhin e qytetit; ne kemi një problem racizmi”.
Pjesëmarrësit në demonstratë brohoritën gjithashtu me sloganet “Ne, ne, ne jemi peizazhi i qytetit” dhe “Ne, ne, ne jemi bijat”.
– Socialdemokratët bashkëqeverisës akuzojnë Merzin për shkaktimin e “trazirave sociale”
Ndërkohë, partneri i vogël i koalicionit të Merzit, Partia Socialdemokrate (SPD), gjithashtu e kritikoi kancelarin për deklaratat e tij.
“Me komentet e tij mbi peizazhin urban, kancelari po përdor tonin e gabuar. Ai po pëlqen një ndjenje ‘të huajve jashtë’, duke mos ofruar zgjidhje dhe duke shkaktuar kështu trazira sociale”, tha ligjvënësi i SPD-së, Ralf Stegner, për gazetën Tagesspiegel.
Komentet e Merz gjithashtu “nuk kontribuojnë në përmirësimin e humorit brenda koalicionit”, pasi shumë në bazën e SPD-së u “tmerruan nga fjalët e kancelarit”, shtoi ai.