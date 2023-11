Mijëra njerëz u mblodhën në San Francisko për të kërkuar armëpushim në Gaza

Mijëra protestues u mblodhën në San Francisko, SHBA, duke kërkuar një fund të menjëhershëm të luftës së Izraelit në Gaza.

Videot në mediat sociale përshkruajnë turma të mëdha që marshojnë nëpër qytet, duke valëvitur flamujt palestinezë dhe duke mbajtur pankarta që bëjnë thirrje për një armëpushim.

Demonstruesit brohorasin “Armëpushimi tani” dhe u bëjnë thirrje Shteteve të Bashkuara të ndërpresin mbështetjen e tyre për Izraelin.

Protesta lidhet me pjesëmarrjen e Presidentit Biden në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në San Francisko, ku ai është planifikuar të takohet me presidentin kinez Xi Jinping. /mesazhi

Thousands in San Francisco now.

We’re marching for Gaza while Joe Biden is in town for the Asia-Pacific Economic Conference, chanting for ceasefire while political luminaries flock into town.

“Biden, Biden you can’t hide, we charge you with genocide!”

End the bombing. pic.twitter.com/s2UVUSoBmy

— JVP Bay Area (@JVPBayArea) November 15, 2023