Mijëra persona protestojnë pro-Palestinë gjatë Festivalit të Filmit në Venecia

Gjatë Festivalit të Filmit në Venecia, disa mijëra njerëz morën pjesë në një demonstratë pro-palestineze, mes thirrjeve për t’i dhënë fund luftës në Gaza.

Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrimin “Ndalo gjenocidin” dhe brohorisnin slogane në mbështetje të Palestinës.

Një nga filmat e shfaqur në festival është “Zëri i Hind Rajab”, që tregon historinë e vrasjes së një vajze palestineze pesëvjeçare në Gaza.

Fituesi i Luanit të Artë, Giorgos Lanthimos, gjatë paraqitjeve në festival mbante një shenjë me ngjyrat e flamurit palestinez. /mesazhi

