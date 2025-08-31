Mijëra persona protestojnë pro-Palestinë gjatë Festivalit të Filmit në Venecia

Gjatë Festivalit të Filmit në Venecia, disa mijëra njerëz morën pjesë në një demonstratë pro-palestineze, mes thirrjeve për t’i dhënë fund luftës në Gaza.
Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrimin “Ndalo gjenocidin” dhe brohorisnin slogane në mbështetje të Palestinës.
Një nga filmat e shfaqur në festival është “Zëri i Hind Rajab”, që tregon historinë e vrasjes së një vajze palestineze pesëvjeçare në Gaza.
Fituesi i Luanit të Artë, Giorgos Lanthimos, gjatë paraqitjeve në festival mbante një shenjë me ngjyrat e flamurit palestinez. /mesazhi