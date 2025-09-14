Mijëra protestues në Gjermani në solidaritet me Gazën

Leader of Germany’s Sahra Wagenknecht Alliance, Sahra Wagenknecht, speaks during the protest against Israel’s genocide in Gaza [Nadja Wohlleben/Reuters]

Të paktën 12,000 persona, sipas policisë gjermane, u mblodhën në qendër të Berlinit për të protestuar nën moton “Ndalo gjenocidin në Gaza”. Organizatorët vlerësuan se numri i pjesëmarrësve arriti rreth 20,000.

Tubimi, i cili u zhvillua kryesisht pa incidente, u bashkorganizua nga deputetja gjermane Sahra Wagenknecht, kryetare e Aleancës populiste që mban emrin e saj.

Shumë protestues mbanin flamuj me pëllumbin e paqes, ndërsa valëviteshin edhe flamuj palestinezë. Disa prej tyre brohoritën, “Free Palestine”.

Pankartat e shumta kërkonin paqe dhe negociata në vend të furnizimeve me armë. /mesazhi

