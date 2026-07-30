Mijëra të evakuuar në Greqi teksa zjarret në Evropë vazhdojnë të përhapen

Mijëra njerëz janë evakuuar në ishullin grek të Kretës, ndërsa zjarret e përhapura nga erërat e forta kërcënojnë vendpushimet turistike dhe fshatrat.
Rreth 8,000 njerëz janë evakuuar gjatë natës në Rethymno, ku erërat e forta kanë arritur shpejtësinë në 125 km në orë. Evakuimet erdhën pasi tre zjarrfikës vdiqën në ishull të mërkurën.
Greqia është midis shumë vendeve evropiane që përballen me zjarre dhe thatësira shkatërruese, ndërsa kontinenti përjeton temperatura ekstreme të larta.
Meteorologët paralajmërojnë se kushtet e prirura ndaj zjarreve do të përhapen drejt qendrës së Evropës këtë javë, me Greqinë dhe Turqinë midis vendeve më të prekura.
E një zjarr i madh vazhdon të përhapet në disa zona në verilindje të Portugalisë. Mbi 800 zjarrfikës po luftojnë flakët në dy fronte zjarri. Sipas mediave lokale, disa shtëpi janë djegur tashmë në disa nga fshatrat e prekura.
Mijëra të evakuuar teksa zjarret vdekjeprurëse përfshijnë Evropën
Ndërkohë, rreth 600 njerëz janë evakuuar në Spanjë pranë kufirit me Portugalinë për shkak të një zjarri në qytetin spanjoll të Zamorës. Megjithatë, zjarret pranë kryeqytetit spanjoll të Madridit kanë ndaluar përhapjen dhe mijëra banorëve u është lejuar të kthehen në shtëpi.
Në Turqi, qindra shtëpi janë evakuuar gjithashtu, por shumica e zjarreve në rajon janë vënë nën kontroll, kanë thënë autoritetet. Pavarësisht temperaturave deri në 41 gradë celsius në dy ditët e fundit, zjarret në rajonin Gironde të Francës nuk janë përhapur për të tretën ditë radhazi.