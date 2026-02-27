Mijëra të vdekur ose të zhdukur në rrugët globale të emigracionit në 2025-n

Të paktën 7 667 persona vdiqën ose u zhdukën në rrugët e migracionit në të gjithë botën vitin e kaluar, raportoi sot Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) e OKB-së, duke cituar raste të dokumentuara.
Besohet se numri i vërtetë është dukshëm më i lartë, por shumë raste nuk mund të gjurmohen më pas një rënieje të ndjeshme të fondeve në dispozicion të organizatave të ndihmës.
Në vitin 2024, IOM regjistroi 9 200 vdekje të emigrantëve, niveli më i lartë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2014.
Që nga 24 shkurti, një rekord prej 606 vdekjesh është regjistruar në detin Mesdhe këtë vit deri më tani, krahasuar me 285 në të njëjtën periudhë në vitin 2025.
”Shifrat nuk përfshijnë qindra njerëz që thuhet se janë zhdukur”, tha organizata.
IOM bëri thirrje për mbështetje më të madhe financiare për organizatat e shpëtimit si dhe për çmontimin e rrjeteve të kontrabandës që shfrytëzojnë emigrantët dhe vënë në rrezik jetën.
“Humbja e vazhdueshme e jetës në rrugët e migracionit është një dështim global që nuk mund ta pranojmë si normal”, tha drejtoresha e përgjithshme e IOM-it, Amy Pope, në një deklaratë.
“Ne duhet të veprojmë tani për të zgjeruar rrugët e sigurta dhe të rregullta, dhe për të siguruar që njerëzit në nevojë të mund të arrihen dhe të mbrohen, pavarësisht nga statusi i tyre”, theksoi ajo.