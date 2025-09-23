Milanoviq në New York: Kroacia duhet ta njohë Palestinën

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq, tha mbrëmë në New York se Kroacia duhet ta njohë shtetin palestinez dhe shtoi se kjo nuk është shpërblim për palestinezët, por e drejta e tyre, transmeton Anadolu.
“Palestina duhet të njihet, Kroacia duhet ta bëjë këtë gjithashtu. Kur do ta bëjë këtë, varet nga propozimi që do të vijë nga Qeveria në Parlament, unë do ta mbështes”, tha Milanoviq pas pjesëmarrjes në Konferencën Ndërkombëtare për një zgjidhje paqësore të çështjes palestineze dhe zbatimin e zgjidhjes me dy shtete, e cila u mbajt në selinë e Kombeve të Bashkuara (OKB) në New York.
Ai komentoi gjithashtu njohjen e Palestinës nga Franca, e cila u njoftua në konferencë nga presidenti francez Macron.
“Franca e njohu Palestinën, është një tjetër nga vendet që njohu shtetin palestinez. Kjo nuk është shpërblim apo koncesion për palestinezët, por është e drejta e tyre. Kjo e drejtë buron nga rezoluta e parë 181 e nëntorit 1947. Nuk mund ta shohim të gjithë tragjedinë e Palestinës dhe të popullit palestinez, por në kontekstin e ngjarjeve të 100 viteve të fundit. Palestina duhet të kishte pasur shtetin e vet shumë kohë më parë”, tha ai.
Kur gazetarët e pyetën nëse njohja e Palestinës do të ndryshonte ndonjë gjë, veçanërisht pasi kryeministri izraelit tha se “krijimi i një shteti palestinez nuk do të ndodhte”, presidenti kroat Milanoviq tha se “Izraeli do të vazhdojë sulmet e tij për sa kohë që ka mbrojtës”.
“Izraeli do të vazhdojë të vrasë, është një regjim vrasës që ka arritur në përfundimin se mund ta bëjë këtë për sa kohë që ka mbrojtës”, tha ai, raportuan mediat lokale.
I pyetur se çfarë pret nga fjalimi i presidentit të SHBA-së, Donald Trump në OKB, Milanoviq tha se nuk pret asgjë.
“Ai do të jetë kundër njohjes së Palestinës, kjo është e qartë. Pse ndodh kjo, e kam vështirë ta kuptoj. Si mund të jetë kjo në interes të SHBA-së, të mbështesë regjimin sionist në këtë mënyrë? Deri në vitin 1991, e kuptova, për shkak të Luftës së Ftohtë. Por, gjithçka që ndodhi pas kësaj ishte në dëm të SHBA-së. Nuk i bën asnjë të mirë Amerikës, veçanërisht në aspektin e sigurisë”, tha ai.
Konferenca në New York u mbajt me iniciativën e Francës dhe Arabisë Saudite me qëllim ringjalljen e procesit politik, vendosjen e paqes në Lindjen e Mesme dhe zgjidhjen me dy shtete, Izraelit dhe Palestinës, të cilat do të jetojnë në paqe, siguri dhe kufij të njohur ndërkombëtarisht.