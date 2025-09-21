Ministrat izraelitë kërcënojnë të vendosin sovranitet mbi Bregun Perëndimor të okupuar

Ministrat e qeverisë izraelite kanë kërcënuar të imponojnë sovranitet mbi Bregun Perëndimor të okupuar si përgjigje ndaj njohjes së shtetit palestinez nga Britania, Kanadaja dhe Australia.
Ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, tha se njohja e shtetësisë palestineze – të cilën e përshkroi si “shpërblim për vrasësit” – kërkonte “masa të menjëhershme kundërpërgjigjeje: aplikimin e menjëhershëm të sovranitetit” në Bregun Perëndimor të okupuar “dhe shkatërrimin total të autoritetit ‘terrorist’ palestinez”.
“Kam ndërmend të paraqes një propozim për aplikimin e sovranitetit në mbledhjen e ardhshme të qeverisë,” shkroi ai në X.
Ministri i Kulturës dhe Sporteve, Miki Zohar, mbështeti kërcënimin, duke përshkruar njohjen e shtetësisë palestineze si “një deklaratë pa kuptim që ndjen erën e antisemitizmit dhe urrejtjes ndaj Izraelit”.
“E vetmja përgjigje e duhur ndaj kësaj deklarate budallaçe është aplikimi i sovranitetit izraelit mbi Judea, Samaria dhe Luginën e Jordanit,” shtoi ai, duke përdorur termat biblikë për të referuar Bregun Perëndimor. /mesazhi