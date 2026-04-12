Ministri ekstremist izraelit sulmon sërish Xhaminë Al-Aksa në Jeruzalem

Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, të dielën hyri në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar, nën mbrojtje të fortë policore.
Duke cituar Guvernatoratin e Jeruzalemit, agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa raportoi se kjo hyrje vjen në mes të një përshkallëzimi të vazhdueshëm të shkeljeve ndaj vendeve të shenjta islame dhe të krishtera në Jerusalemin Lindor, si dhe kufizimeve të vazhdueshme ndaj aksesit të besimtarëve në xhami.
Hyrje të tilla nga Ben-Gvir zakonisht kryhen pa njoftim paraprak publik. Ministrat izraelitë lejohen të hyjnë në kompleksin e Al-Aksas vetëm me miratim paraprak nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Ministri ekstremist ka vazhduar këto provokime pavarësisht dënimeve të përsëritura nga vendet arabe, islame dhe komuniteti ndërkombëtar.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë për myslimanët në botë. Hebrenjtë e quajnë këtë zonë Mali i Tempullit, duke pretenduar se aty kanë qenë dy tempuj hebrenj në kohët e lashta.
Sulmi i së dielës vjen pasi forcat izraelite kthyen pjesë të Jeruzalemit Lindor, përfshirë Qytetin e Vjetër dhe Portën e Damaskut, në një zonë të militarizuar të shtunën, duke vendosur pika kontrolli gjatë kremtimeve të së Shtunës së Shenjtë në Kishën e Varrit të Shenjtë.
Zyrtarët izraelitë kishin mbyllur më herët kishën për 40 ditë, duke përmendur shqetësime të pretenduara për sigurinë në mes të tensioneve rajonale.