Ministri i Jashtëm polak: Polonia nuk do të bëhet më “koloni ruse”

Ministri i Punëve të Jashtme i Polonisë tha sot se qeveria e tij “do të bëjë gjithçka që është e nevojshme” për të parandaluar që Polonia “të kthehet përsëri në një koloni ruse”, raporton Anadolu.

“Ne kemi një thënie në Poloni: çdo vend ka një ushtri, qoftë të tijën apo të dikujt tjetër. Në planin afatgjatë, është më lirë të mbash tënden”, tha Radoslaw Sikorski në një kongres në Poznan në Poloninë perëndimore.

Polonia, aleat kyç i Ukrainës në luftën e saj me Rusinë, u nda nga Rusia në shekullin e 19-të dhe u kontrollua nga Bashkimi Sovjetik gjatë epokës komuniste që përfundoi në 1989.

Në kontekstin e luftës që Rusia po bën kundër Ukrainës, Sikorski tha se vendi i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dëshiron të jetë si Polonia. “Ai dëshiron të bëhet një vend perëndimor, demokratik dhe ekonomikisht i lirë, dhe ne vetëm duhet të ndihmojmë me këtë”, tha ai.

“Evropa dhe Shtetet e Bashkuara kanë potencial ekonomik me vlerë rreth 14 trilionë euro ose dollarë secila, dhe Rusia – me vlerë më pak se 2 trilionë. Nëse riindustrializojmë mbrojtjen tonë, ne do të jemi në gjendje t’i tejkalojmë ato në prodhimin industrial dhe Ukraina do të fitojë. Megjithatë, ne po e bëjmë këtë shumë ngadalë”, u shpreh kryediplomati polak.