Ministri i Jashtëm turk dhe homologu saudit diskutojnë zhvillimet e fundit në rajon

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, dhe homologu i tij saudit, Faisal bin Farhan Al Saud, diskutuan të premten zhvillimet e fundit në rajon dhe sulmet e fundit ndaj Arabisë Saudite gjatë një bisede telefonike, thanë burime diplomatike turke, transmeton Anadolu.
Ministria saudite e Energjisë njoftoi të premten se ka mbyllur Tubacionin Lindje-Perëndim pasi ai u godit nga disa sulme në rajonet e Riadit dhe Medinës një ditë më parë, duke lënë të plagosur disa persona.
Ministria tha se tubacioni u mbyll “si masë paraprake” pas sulmeve.
Disa persona u plagosën dhe morën trajtim mjekësor, tha ministria, pa specifikuar numrin e të plagosurve apo gjendjen e tyre.
Një sistem i rëndësishëm tubacioni nafte në Arabinë Saudite u godit nga predha të enjten, duke shkaktuar zjarre në stacionet e pompimit, raportoi të premten CNN, duke cituar dy zyrtarë amerikanë të njohur me çështjen.
Tubacioni Lindje-Perëndim transporton naftë bruto nga rajoni lindor i Arabisë Saudite, ku ndodhen zonat e prodhimit të naftës, drejt portit të Janbusë në Detin e Kuq, duke mundësuar eksportet përmes shmangies së Ngushticës së Hormuzit.