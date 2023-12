Ministri i Jashtëm turk: SHBA-ja tani ka mbetur vetëm për çështjen e Gazës

SHBA-ja tani ka mbetur e vetme për çështjen e Gazës pasi bllokoi miratimin e një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim në Rripin e Gazës, tha të premten ministri i jashtëm i Turqisë.

“Miqtë tanë u shprehën edhe një herë se Amerika tani është e vetme për këtë çështje, veçanërisht në votimin e mbajtur sot në Kombet e Bashkuara”, tha Fidan për Anadolu dhe transmetuesin kombëtar turk TRT në një intervistë ekskluzive në SHBA.

Fidan ishte në kryeqytetin Uashington, DC së bashku me homologët e tij pasi u caktuan nga një samit i përbashkët i jashtëzakonshëm arabo-islamik muajin e kaluar për të bërë presion për një armëpushim në Gaza, e cila ka qenë nën sulmet izraelite për më shumë se dy muaj.

Samiti mandatoi ministrat e jashtëm të Turqisë, Palestinës, Arabisë Saudite, Indonezisë, Egjiptit, Jordanisë, Katarit dhe Nigerisë që të ndërmarrin veprime ndërkombëtare për të ndaluar luftën në Gaza dhe për të arritur paqen e qëndrueshme.

Komiteti u takua veçmas me Sekretarin e Shtetit të SHBA Antony Blinken, me grupe të mendimit, organizata mediatike dhe politikanë.

Gjatë takimit të tyre me Blinken, Fidan tha se grupi, i cili është bërë “pothuajse zëdhënësi dhe interpretuesi” i opinionit publik botëror, shprehu “sinqerisht” tragjedinë në Gaza dhe ndikimet e saj.

“Sistemi politik amerikan tani është i pafuqishëm për çështjet që lidhen me Izraelin”

Duke iu kthyer vetos së SHBA-së ndaj rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Gazën, Fidan tha: “Siç u shprehëm në takimet tona sot, sistemi politik amerikan tani është i pafuqishëm për çështjet që lidhen me Izraelin. Prandaj, Izraeli vepron në mënyrë të pamatur për këtë çështje dhe vazhdon shtypje”.

SHBA-ja vuri veton të premten ndaj rezolutës, e cila u paraqit nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe u mbështet nga mbi 90 shtete anëtare. Pati 13 vota pro dhe Mbretëria e Bashkuar abstenoi.

Duke vënë në dukje se grupi i kontaktit do të vazhdojë punën për Gazën “pa ndërprerje”, Fidan tha se do të vazhdojë të jetë zëdhënësi i ndjenjave të opinionit publik botëror për këtë çështje.

Ai shtoi se grupi i kontaktit do të zhvillojë takime me kryeministrin kanadez Justin Trudeau dhe ministren e jashtme kanadeze Melanie Joly të shtunën.

Pas Kanadasë, ai tha se grupi i kontaktit do të ketë takime në Norvegji javën e ardhshme dhe më vonë në Gjenevë.

Bisedime dypalëshe me Blinken

Duke folur për takimin e tij dypalësh me Blinken, Fidan tha se Turqia sjell qëndrimin e saj në lidhje me situatën në Gaza “shumë qartë” me SHBA.

“Ne u shprehim shumë qartë seriozitetin e situatës këtu, se nuk ka më tolerancë dhe qëndrimin tonë se çfarë hapash duhet të ndërmerren në këtë drejtim”, shtoi ai.

Fidan tha se ai diskutoi gjithashtu anëtarësimin e Suedisë në NATO me Blinken, duke shtuar: “Sigurisht, qëndrimi ynë për këtë çështje është i qartë”.

Finlanda dhe Suedia aplikuan për anëtarësim në NATO menjëherë pasi Rusia nisi luftën e saj kundër Ukrainës në shkurt 2022.

Edhe pse Turqia miratoi anëtarësimin e Finlandës në NATO, ajo pret që Suedia të përmbushë angazhimet e saj për të mos u ofruar strehë terroristëve ose mbështetësve të terroristëve dhe të mos lehtësojë veprimet e tyre.

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan nënshkroi protokollin e pranimit të Suedisë në NATO dhe e dorëzoi atë në parlament në tetor për një votim ratifikimi.

“Tani e tutje është në diskrecionin e parlamentit dhe këtë ua kemi përcjellë homologëve tanë”, tha Fidan.

Fidan tha se procesi i normalizimit midis Azerbajxhanit dhe Armenisë ishte gjithashtu në axhendë gjatë takimit të tij me Blinken.

“Ne, si Turqi, thamë se mbështesim marrëveshjen e paqes ndërmjet dy vendeve dhe se po bëjmë çmos për ta realizuar atë.

“Ata janë dakord edhe për këtë çështje. Ne mendojmë se normalizimi në rajon do të jetë në interes të rajonit,” shtoi ai.

Të enjten, Azerbajxhani dhe Armenia lëshuan një deklaratë të përbashkët duke njoftuar marrëveshjen e tyre për lirimin reciprok të të burgosurve në një hap drejt paqes.

Turqia beson se një paqe e qëndrueshme në Kaukazin e Jugut mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshjeje paqeje gjithëpërfshirëse dhe të përhershme midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. /mesazhi