Ministri i ri i Jashtëm turk Hakan Fidan merr detyrën

Ministri i Jashtëm i sapoemëruar i Turqisë, Hakan Fidan, mori detyrën e ministrit nga paraardhësi i tij Mevlüt Çavuşoğlu të hënën, raporton Anadolu.

Fidan, i cili ishte shef i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës (MIT) që nga viti 2010, u emërua ministër i Jashtëm nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan prezantoi të shtunën kabinetin e tij të ri pas ceremonisë së betimit dhe inaugurimit në parlament në kompleksin presidencial në kryeqytetin Ankara.

Ministrat e Jashtëm nga e gjithë bota i uruan Fidan-it për emërimin e tij.

Fidan, 55-vjeç, u emërua shef i MIT nga kryeministri i atëhershëm Erdoğan në maj të vitit 2010. Përpara emërimit të tij në MIT, Fidan punonte në zyrën e Erdoğan-it si zëvendës nënsekretar.

Ai është i martuar dhe ka tre fëmijë.

Türkiye’s newly appointed Foreign Minister Hakan Fidan took charge of the ministry from his predecessor Mevlut Cavusoglu https://t.co/d4rA5Ze7nE pic.twitter.com/C2ez4e4jTZ

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 5, 2023