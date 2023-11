Ministri izraelit i Mbrojtjes: Ne do ta vazhdojmë luftën me fuqinë e plotë ushtarake pas pauzës humanitare

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, njoftoi se vendi i tij do të vazhdojë luftën me forcë të plotë ushtarake pas pauzës humanitare në Gaza, transmeton Anadolu.

Pas një takimi me homologun e tij italian Guido Crosetto në selinë e Ministrisë izraelite të Mbrojtjes në Tel Aviv, Galant tha: “Do të ketë një pauzë të shkurtër dhe pas kësaj ne do të vazhdojmë të punojmë me forcë të plotë ushtarake”.

“Ne nuk do të ndalemi derisa të arrijmë qëllimet tona: Shkatërrimin e Hamasit dhe kthimin e pengjeve nga Gaza në Izrael. Janë 240 pengje dhe kjo është diçka që ne nuk mund ta pranojmë dhe as ta tolerojmë”, shtoi Gallant.

Në lidhje me zonën e kufirit verior me Libanin, Gallant tha: “Ne nuk kemi interes për luftë, por ne duhet të pengojmë armiqtë tanë”.

“Ne nuk mund të kthehemi në realitetin e 6 tetorit. Ne u sulmuam brutalisht nga Hamasi, pastaj u sulmuam nga Hezbollahu. Ne nuk do të tolerojmë kërcënimet e drejtuara ndaj qytetarëve tanë”, shtoi ai.

Pauza humanitare katër-ditore midis ushtrisë izraelite dhe grupit palestinez Hamas hyri në fuqi këtë mëngjes në të gjitha zonat e Rripit të Gazës, duke ndaluar përkohësisht sulmet për të mundësuar shkëmbimin e të burgosurve dhe kalimin e ndihmës humanitare.

Izraeli vlerëson se të paktën 239 izraelitë mbahen nga Hamasi pas sulmit ndërkufitar nga grupi palestinez më 7 tetor.

Numri i palestinezëve të vdekur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës është rritur në 14.854, tha dje Zyra e Qeverisë për media në enklavën e bllokuar.

Në mesin e të vrarëve janë 6.150 fëmijë dhe mbi 4 mijë gra, ndërsa më shumë se 36 mijë njerëz janë plagosur.

Numri zyrtar i të vdekurve në Izrael është 1200.