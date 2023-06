Ministri izraelit sfidon qëndrimin amerikan mbi vendbanimet hebraike në Bregun Perëndimor

Një ministër i lartë izraelit sfidoi shqetësimet e Shteteve të Bashkuara sa i përket zgjerimit të vendbanimeve hebraike në Bregun e pushtuar Perëndimor, duke thënë se qeveria do të vazhdojë me ndërtimet dhe se nuk do të pranojë “këshillat morale” nga vende të tjera.

“Ky është vendi ynë, i tëri”, tha gjatë një takimi me një fraksion të partisë së tij, ministri i financave Bezalel Smotrich, i cili gëzon autoritet në administrimin e Bregut Perëndimor.

“A mendoni se Izraeli do të udhëhiqet si thjesht një shtet tjetër i ShBA-së? Unë nuk pranoj këshilla morale nga askush”, shtoi ai, sipas televizionit “Kan”.

Shumica e vendeve i shohin vendbanimet hebraike të ndërtuara në tokën e pushtuar nga Izraeli gjatë një lufte në Lindjen e Mesme më 1967, si të paligjshme. Zgjerimi i tyre është një nga çështjet më të diskutueshme mes Izraelit, autoritetit palestinez dhe komunitetit ndërkombëtar.

Udhëheqësit palestinezë kërkojnë krijimin e një shteti të pavarur në Bregun Perëndimor dhe Gazën, me Jeruzalemin Lindor si kryeqytet dhe thonë se vendbanimet hebraike dëmtojnë shpresat për një shtet të qëndrueshëm.

Të dielën, qeveria fetare-nacionaliste e kryeministrit Benjamin Netanyahu tha se po planifikon miratimin e 4 mijë e 560 njësive të reja banimi në zona të ndryshme të Bregut Perëndimor. Departamenti amerikan i Shtetit tha se është “thellësisht i shqetësuar” nga ky vendim.

“Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë veprime të tilla të njëanshme që e vështirësojnë arritjen e zgjidhjes me dy shtete dhe pengojnë paqen”, thuhet në deklaratë.

Zyrtari i lartë palestinez, Hussein Al-Sheikh tha se autoriteti palestinez, i cili ushtron vetëqeverisje të kufizuar në Bregun Perëndimor, bojkotoi një takim ekonomik me Izraelin, të planifikuar për të hënën, në shenjë proteste ndaj zgjerimit të vendbanimeve.

Një tjetër zyrtar palestinez, Wasel Abu Youssef, kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar të lëvizë përtej deklaratave që dënojnë zgjerimin e vendbanimeve dhe të bojkotojë, siç u shpreh ai, “qeverinë pushtuese të Izraelit”. Z. Youssef u kërkoi vendeve arabe të pezullojnë marrëveshjet e normalizimit me Izraelin.

Që nga marrja e detyrës në janar, koalicioni i kryeministrit Netanyahu ka miratuar ndërtimin e mbi 7 mijë njësive të reja banimi, shumica në thellësi të Bregut Perëndimor. Ai ndryshoi edhe një ligj që mundëson zgjerimin e vendbanimeve hebraike në katër zona që më parë ishin evakuuar.

Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 700 mijë banorë janë vendosur në 279 vendbanime hebraike në Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor, nga 520 mijë që ishin në 2012.

Izraeli thotë se me këtë zonë ka lidhje biblike, historike dhe politike. Në një intervistë për televizionin “Sky News”, z. Netanyahu tha se vendbanimet izraelite nuk ishin pengesë për paqen me palestinezët. /voa