Ministria e Mbrojtjes e Turqisë: Qëndrimi i SDF-së kërcënon integritetin territorial dhe stabilitetin e Sirisë

Turqia ka deklaruar se Forcat Demokratike Siriane (SDF) vazhdojnë të mbështesin decentralizimin dhe federalizmin dhe nuk kanë ndërmarrë hapa për t’u integruar në autoritetin qendror të Sirisë, duke paralajmëruar se kjo qasje kërcënon integritetin territorial dhe stabilitetin e vendit, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare tha se Ankaraja po koordinohet me Damaskun në përputhje me parimin “një shtet, një ushtri” dhe po monitoron zhvillimet në procesin e integrimit.
“Nëse qeveria siriane vendos të marrë një iniciativë për unitet dhe integritet, Turqia do të mbështesë atë”, tha ministria turke.
– Operacione kundër terrorizmit
Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Zeki Akturk, në konferencën javore për media tha se tre anëtarë të PKK-së u dorëzuan javën e kaluar, duke e çuar totalin gjatë gjithë vitit në 111. Ai tha se operacionet e kërkim-pastrimit vazhduan në zonat operative, duke përfshirë shkatërrimin e katër kilometrave tunele në Munbixh.
Ai tha se armët, municionet dhe pajisjet e sekuestruara nga vendet e PKK-së u bënë të papërdorshme. Ai shtoi se gjatësia totale e tuneleve të shkatërruara në zonat e operacionit sirian tani ka arritur në 741 kilometra.
– Siguria kufitare
Sa i përket sigurisë kufitare, Akturk tha se gjatë javës së kaluar u arrestuan 136 persona teksa përpiqeshin të kalonin ilegalisht kufijtë e Turqisë, ndërsa 1.186 të tjerë u parandaluan të kalojnë.
“Në vitin 2025, numri i personave të kapur gjatë përpjekjeve për kalime të paligjshme arriti në 9.942, ndërsa 66.794 u parandaluan”, tha ai.
Njësitë kufitare gjithashtu sekuestruan 101 kilogramë narkotikë këtë javë përgjatë vijave kufitare në Hakkari dhe Van, duke e çuar totalin vjetor në 1.982 kilogramë.
“Forcat e Armatosura Turke (TSK) janë të vendosura ta ngrenë edhe më lart nivelin në luftën kundër terrorizmit dhe në sigurinë kufitare në vitin 2026”, theksoi Akturk.
– Përpjekjet për paqe rajonale dhe globale
Më tej, Akturk tha se TSK-ja vazhdon të luajë një rol udhëheqës në nismat për paqe rajonale dhe globale.
Në kuadër të nismës trepalëshe të nisur nga Turqia me Rumaninë dhe Bullgarinë, Mbledhja e Komitetit të Grupit të Detyrës për Kundërmasat ndaj Minave në Detin e Zi do të mbahet më 8 janar në Komandën e Muzeut Detar në Beshiktash, e ndjekur nga ceremonia e dorëzimit të komandës dhe e aktivizimit në Komandën e Ngushticës së Stambollit.
Aktivizimi i tetë do të zhvillohet nga 9 deri më 18 janar të vitit 2026, me operacione të zbulimit dhe mbikëqyrjes së minave në pjesën perëndimore të Detit të Zi, si dhe me vizita në portin e Stambollit nga anije bullgare dhe rumune nga 7 deri më 10 janar.
– Izraeli
Akturk e kritikoi Izraelin se vazhdon të krijojë paqëndrueshmëri dhe veprime të paligjshme në nivel rajonal dhe global për më shumë se dy vjet.
“Komuniteti ndërkombëtar mbetet i pamjaftueshëm në ndalimin e masakrave brutale dhe praktikave çnjerëzore të Izraelit ndaj popullit palestinez, si dhe ndaj kërcënimeve për sovranitetin e vendeve të rajonit dhe kaosit që ka krijuar”, tha ai, duke shprehur shpresën se viti i ardhshëm do të sjellë paqe për Palestinën dhe stabilitet rajonal.
– Trajnime dhe stërvitje
Akturk tha se TSK-ja vazhdon pa ndërprerje trajnimet dhe stërvitjet për të ruajtur një nivel të lartë gatishmërie në një mjedis kërcënimesh komplekse.
Ai vuri në dukje përfundimin me sukses të stërvitjes Ayyildiz midis Turqisë dhe Pakistanit, e mbajtur në Stamboll nga 15 deri më 26 dhjetor, ku morën pjesë ekipet SAT dhe ekipet “Iqbal” të Pakistanit.
“Që nga 1 janari, gjithsej 157 stërvitje janë zhvilluar me sukses, prej të cilave 45 të NATO-s, 29 kombëtare, 59 me ftesë dhe 24 speciale”, tha ai, duke shtuar se Takimi i Bashkëpunimit të Forcave Detare midis Turqisë dhe Arabisë Saudite do të mbahet në Turqi nga 5 deri më 9 janar të vitit 2026.
Në kuadër të Masave të Sigurimit të NATO-s, një avion turk i Paralajmërimit dhe Kontrollit Ajror të Hershëm (AWAC) kreu një mision në hapësirën ajrore të Rumanisë më 30 dhjetor. Ai gjithashtu njoftoi një fluturim ceremonial të avionëve F-16 më 4 janar në Sarikamish/Kars, me rastin e 111-vjetorit të Operacionit të Sarikamishit.
– Industria e mbrojtjes, sisteme të reja
Akturk tha se përpjekjet për të forcuar kapacitetin modern dhe efektiv mbrojtës të TSK-së përmes produkteve vendore dhe kombëtare të industrisë së mbrojtjes vazhdojnë.
Ai tha se Komanda e Forcave Tokësore ka futur në shërbim tanke M60T të modernizuara, sisteme kundërtanke KARAOK, sisteme të mbrojtjes ajrore HISAR-A dhe mjete të mbështetjes elektronike MILKED, pas përfundimit të inspektimit dhe pranimit.
Ai shtoi se MKE ka dorëzuar armë dhe municione të ndryshme, ndërsa municioni kundërmasë BALKIN 130 mm është gati për prodhim serik. Komanda e Forcave Ajrore ka futur në shërbim helikopterin e shtatë T-70 në kuadër të projektit të helikopterit shumëfunksional, si dhe komplete drejtimi preciz, komplete drejtimi me lazer dhe kapsula të luftës elektronike.
Duke parë drejt vitit 2026, Akturk tha se puna do të vazhdojë për një gamë të gjerë sistemesh, përfshirë sistemin shumë-shtresor të mbrojtjes ajrore “Kupola e Çeliktë”, avionët luftarakë pa pilot Kizilelma dhe ANKA-3, platformat tokësore, detare dhe ajrore pa pilot, raketat, sistemet e luftës elektronike dhe projekte të mëdha detare si shkatërruesi i mbrojtjes ajrore TF-2000, nëndetësja kombëtare dhe aeroplanmbajtësja kombëtare, me 39 anije që po ndërtohen njëkohësisht.
Ai gjithashtu theksoi planet për të përmirësuar komandimin dhe kontrollin të mbështetur nga inteligjenca artificiale, mbrojtjen kibernetike, sistemet autonome dhe infrastrukturën e mbështetjes së vendimmarrjes të bazuar në të dhëna të mëdha, për të rritur më tej aftësinë parandaluese.
– Avionët F-35 dhe sanksionet CAATSA
Sa u përket blerjes së avionëve F-35, ministria turke tha se përpjekjet do të vazhdojnë deri në futjen në shërbim të avionit luftarak kombëtar KAAN.
“Nëse sanksionet CAATSA (të SHBA-së) hiqen, ne vlerësojmë se bashkëpunimi i mbrojtjes me SHBA-në do të fitojë hov. Puna për heqjen e sanksioneve dhe për blerjen e F-35 vazhdon”, thuhet në deklaratë.
Akturk tha se TSK-ja do të vazhdojë t’i përmbushë të gjitha detyrat e saj me vendosmëri në vitin e ri, në përputhje me vizionin e Shekullit të Turqisë, duke shprehur shpresën se viti 2026 do të sjellë paqe, stabilitet dhe prosperitet për Turqinë, rajonin dhe botën.