Ministria siriane e Shëndetësisë: Pesë të vdekur, 33 të plagosur nga sulmet e SDF-së në Halep

Numri i civilëve të vdekur nga sulmet e grupit terrorist PKK/YPG që vepron nën emrin SDF në Halep është rritur në pesë, me 33 të tjerë të plagosur, tha sot Ministria e Shëndetësisë e Sirisë, transmeton Anadolu.
SDF-ja bombardoi lagje të banueshme në qytet për të tretën ditë radhazi sot, duke detyruar që qindra civilë të largohen.
Sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA), sulmet kishin në shënjestër zona rezidenciale në qytet, duke përfshirë edhe të shtëna me snajper që plagosën civilë në lagjen Sheikh Maqsoud.
Ndërkohë, ushtria siriane filloi t’u përgjigjej burimeve të zjarrit të SDF-së në të dy rrethet, raportuan mediat siriane.
Më 10 mars 2025, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thonë se në muajt që kanë kaluar, SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet për të ruajtur sigurinë në gjithë vendin që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit më 8 dhjetor 2024, pas 24 vitesh në pushtet.