Ministrja e jashtme e Shqipërisë shpreh ngushëllime për Turqinë pas rrëzimit të avionit ushtarak

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka shprehur ngushëllime për Turqinë pas rrëzimit tragjik të një aeroplani ushtarak turk në Gjeorgji pranë kufirit me Azerbajxhanin, transmeton Anadolu.
“I dërgoj ngushëllimet e mia më të thella Republikës së Turqisë pas aksidentit të tmerrshëm të një avioni ushtarak turk pranë kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan. Mendimet dhe ngushëllimet tona të përzemërta janë me familjet e viktimave dhe me kombin turk gjatë këtij momenti të dhimbshëm”, ka shkruar Spiropali në platformën sociale amerikane X.
Sot më herët, një avion ushtarak turk i mallrave C-130, në udhëtim nga Azerbajxhani, u rrëzua në Gjeorgji.
Sipas Ministrisë turke të Mbrojtjes, në avion gjendeshin 20 persona, përfshirë ekuipazhin e fluturimit.
Ministria më pas njoftoi se “Ekipet gjeorgjiane të kërkim-shpëtimit arritën te mbetjet e avionit në orën 17:00”, duke shtuar se mbetjet janë siguruar për ekzaminim nga ekipi turk i hetimit të aksidenteve.