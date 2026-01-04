Mjekët në Sudan paralajmërojnë katastrofë humanitare në Kordofanin e Jugut

Mjekët sudanezë kanë paralajmëruar për një katastrofë humanitare të afërt në rajonin e Kordofanit të Jugut, për shkak të rrethimit të vazhdueshëm nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF).
Sipas Rrjetit të Mjekëve të Sudanit, bombardimet e ashpra ndaj qytetit Dalang po vazhdojnë çdo ditë, duke shkaktuar viktima në mesin e civilëve. Si pasojë e sulmeve të pandërprera, shumë banorë janë vrarë ose plagosur, ndërsa shërbimet mjekësore po përballen me mungesë të theksuar të barnave dhe pajisjeve.
Mjekët paralajmërojnë se situata po përkeqësohet me shpejtësi dhe bëjnë thirrje për ndërhyrje urgjente humanitare për të mbrojtur civilët dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për zonat e rrethuara. /mesazhi