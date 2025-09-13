Mjeku që nuk u largua kurrë nga pacientët e tij – VIDEO

Për më shumë se dy dekada, Dr. Hussam Abu Safiya shërbeu si pediatër në veri të Gazës, duke u ngritur në drejtimin e Spitalit Kamal Adwan. Edhe pse kishte shumë mundësi për të ikur, ai zgjodhi të qëndronte pranë pacientëve të tij, edhe kur sulmet izraelite u përshkallëzuan.
Gjatë muajve të fundit, dhimbja u thellua: i biri u vra, spitali u godit disa herë dhe jeta e tij u rrezikua. Megjithatë, ai vazhdoi punën në Kamal Adwan. Një video e shkurtër prej 10 sekondash e tregonte duke ecur me mantelin e bardhë mes rrënojave drejt forcave izraelite – pamje që për botën simbolizonte sfidën, por për familjen dhe kolegët pasqyronte njeriun që ai ishte gjithmonë.
Në fund të vitit 2024, kur Izraeli intensifikoi fushatën për të dëbuar palestinezët nga veriu i Gazës, spitalet u shndërruan si në strehë, ashtu edhe në shënjestra. Kamal Adwan, me 300 shtretër, tashmë i dëmtuar rëndë nga bombardimet dhe mungesat, u bë epiqendra e ofensivës.
Më 27 dhjetor 2024, forcat izraelite bastisën spitalin, ndaluan 240 pacientë e staf, i zhveshën dhe e bënë godinën të papërdorshme. Dr. Abu Safiya, që refuzoi të braktiste postin e tij, u dhunua dhe u arrestua sipas ligjit izraelit të “luftëtarit të paligjshëm”, pa akuza dhe pa afat lirimi.
Ngjarja ka ngritur shqetësime të thella për sulmet ndaj sistemit shëndetësor në Gaza dhe për fatin e mjekëve që zgjodhën të qëndrojnë me pacientët e tyre deri në fund.