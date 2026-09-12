Modi kërkon pjesëmarrje të barabartë në përcaktimin e rregullave globale dhe reformimin e KS-OKB-së

Kryeministri indian, Narendra Modi, ka bërë thirrje për pjesëmarrje të barabartë në përcaktimin e rregullave globale, si dhe për reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, transmeton Anadolu.
Duke mbajtur fjalimin hapës në Samitin e Liderëve të BRICS-it në New Delhi, Modi tha se blloku ndodhet në një “moment pjekurie”.
“Sot, Jugu Global është në vijën e parë të krizave globale. Por është në rreshtin e fundit të vendimmarrjes. Duhet ta shndërrojmë këtë piramidë privilegji në një platformë partneriteti”, tha ai, duke iu drejtuar samitit dyditor të liderëve të BRICS-it në kryeqytetin indian.
Duke propozuar reformimin e qeverisjes globale, Modi tha se BRICS-i duhet “të përqendrohet në tre aspekte kryesore të kësaj udhërrëfyeseje, përfaqësimi, aftësie për t’iu përgjigjur zhvillimeve dhe përcaktimi të rregullave”.
“Së pari, dua të them se reforma e Këshillit të Sigurimit të OKB-së nuk mund të shtyhet më. Është e rëndësishme të sigurohet pjesëmarrje e barabartë në përcaktimin e rregullave globale të së ardhmes”, tha kryeministri indian.
Duke theksuar se vendet anëtare të BRICS-it “respektojnë pikëpamjet e njëri-tjetrit dhe ecin përpara me konsensus”, Modi tha: “Ne nuk kundërshtojmë askënd, por përpiqemi të ecim përpara me synimin për t’i marrë të gjithë me vete. Tani është koha që unitetin dhe bashkëpunimin tonë në skenën globale t’i shndërrojmë në rezultate konkrete”.
Duke iu kthyer ekonomisë, Modi tha se fuqia e votës, pozitat drejtuese dhe prioritetet e politikave në institucionet financiare duhet të “bazohen në realitetet e sotme ekonomike”.
“Vendet që përshpejtojnë rritjen ekonomike globale duhet gjithashtu të luajnë rol në drejtimin e qeverisjes ekonomike globale”, shtoi ai.
Në samitin e fundjavës në New Delhi marrin pjesë, mes të tjerëve, presidentët e Kinës, Rusisë dhe Iranit. Samiti zhvillohet në një kohë kur lufta SHBA-Iran ka hyrë në muajin e shtatë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë vazhdon prej më shumë se katër vitesh.