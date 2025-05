Modi: Luftimet me Pakistanin vetëm të pezulluara, jo të përfunduara

Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, deklaroi sot se veprimet ushtarake kundër Pakistanit janë vetëm të pezulluara, jo të përfunduara, duke paralajmëruar se çdo sulm i ardhshëm terrorist do të marrë përgjigje të ashpër nga India. Ai theksoi se nuk do të bëjë dallim midis grupeve terroriste dhe shteteve që i mbështesin ato, duke nënvizuar se India nuk do të tolerojë “shantazhin bërthamor” .

Këto deklarata vijnë pas një armëpushimi të ndërmjetësuar nga SHBA më 10 maj, pas përshkallëzimit të tensioneve që filluan me një sulm terrorist më 22 prill në Pahalgam të Kashmirit, ku u vranë 26 turistë. India akuzoi Pakistanin për mbështetje të këtij sulmi, akuzë që Pakistani e mohoi.

Në fjalimin e tij, Modi njoftoi gjithashtu pezullimin e Marrëveshjes së Ujërave të Indusit me Pakistanin, duke thënë se “terrori dhe tregtia nuk mund të ecin së bashku, as uji dhe gjaku” . Kjo marrëveshje, e ndërmjetësuar nga Banka Botërore, ka qenë një nga pikat kyçe të bashkëpunimit midis dy vendeve, dhe pezullimi i saj përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm në marrëdhëniet dypalëshe.

Ndërkohë, komandantët ushtarakë të Indisë dhe Pakistanit pritet të rishikojnë marrëveshjen e armëpushimit për të shmangur përshkallëzime të mëtejshme. Analistët paralajmërojnë se situata mbetet e brishtë dhe çdo incident mund të çojë në një konflikt më të gjerë. /mesazhi