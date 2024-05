Mos e kthe kokën pas!

Shpejtësia e kaprollit është rreth 90 km në orë, ndërkohë që shpejtësia e luanit është afërsisht 58 km në orë.

Megjithatë, në shumicën e përndjekjeve të luanit, kaprolli bie pre e luanit.

E dini përse?

Sepse kaprolli kur vrapon për t’i ikur luanit, BESON se ai do e kapë dhe do e shqyejë, pasi ai është i dobët krahasuar me luanin.

Kështu, FRIKA e KAPROLLIT se nuk do i shpëtojë dot shqyerjes së luanit, e bën që të kthejë kokën shpesh për të përcaktuar distancën që e ndan me luanin. Këto KTHIME koke janë VDEKJEPRURËSE, pasi ndikojnë negativisht në uljen e shpejtësisë së kaprollit. Janë pikërisht këto ato që e ngushtojnë distancën gjithmonë e më shumë mes luanit dhe kaprollit, për të arritur në fund që luani ta palosë përtokë dhe ta shqyejë.

Nëse kaprolli nuk do të kthente kokën pas, luani nuk do të mund ta arrijë dhe për pasojë ta shqyejë. Nëse kaprolli do ishte i NDËRGJEGJSHËM për PIKËN e FORTË të VETES, pra shpejtësinë, ashtu siç luani ka pikën e tij të fortë fuqinë, do i shpëtonte dhëmbëve të tij!

Sa herë na ka ndodhur që të kthejmë kokën pas në të shkuarën tonë, duke e lejuar të pushtojë të tashmen me demoralizimin, për shkak të gabimeve dhe shkarjeve tona asokohe?!

Sa e sa dekurajime dhe demoralizime të brendshme na kanë bërë të humbasim besimin se jemi të aftë t’u shpëtojmë faktorëve dekurajues dhe ta vrasim frikën brenda vetes, për të përmbushur objektivat tona dhe për të korrur suksesin e dëshiruar!

.

.

.

Po ju a e keni kthyer ndonjëherë kokën pas?

Hoxhë Hasan Baftijari