Mos vallë Izraeli drejton tashmë dhe Policinë në Shqipëri?

Egërsia e tipit sionist në rrugët e Tiranës fikson një tjetër skenë të hatashme
Protestat në Shqipëri fiksuan një tjetër skenë gati të pabesueshme të reagimit të tmerrshëm policor ndaj protesueve, për çdokënd, në çdo lloj rrethane, me tejkalime që as regjimi komunist në fundin e tij, madje as pushteti i Berishës, përjashto katër të vrarët e 21 janarit, nuk i ka patur në këto përmasa.
Siç mund të shihet, një polic qëllon me spraj mbi një grua, një nënë, pra jo një vajzë e re me sjellje agresive. Çështja është se ky nuk mund të trajtohet si një rast përjashtimor, por si një konstante e reagimit policor, që siç është parë, është avokuar e madje inspituar paskupullsisht nga i pari i qeverisë.
Ndërkohë, duhet kujtuar se nga e djeshmja e tij në opozitë, ku kihet parasysh dhuna e 21 janarit, orkestruar prej tij, nuk e ka legjitimitetin që të ankohet prej saj.
Nga ana tjetër, ky është një tregues se pas tij qëndron vetë Izraeli në formën e zgjedhur për t’u përballur me protestat ku egërsia e llojit sionist është mëse evidente.
Në këtë rast, pikëpyetja është nëse pas asaj uniforme policore është vërtet një shqiptar apo dikush i ardhur nga diku?! /tesheshi