Mrekulli e re shkencore mahnitëse në Tawafin rreth Qabes

Pse vrapuesit vrapojnë kundër sahatit?

Për vite më parë, konkurrentët vraponin në drejtim të orës, dhe të gjitha garat (200m, 400m, 800m… ), në fillim të lojërave olimpike që u zhvilluan në Athinë në vitin 1896, ishin të gjitha në drejtim të orës…

Por eshte per tu habitur qe keta vrapues dhe ata qe moren pjese vuanin nga mungesa e frymes dhe kaluan dhimbje te renda si pasoje e vrapimit ne kete drejtim te gabuar…

Prandaj, organet ndërkombëtare nga fillimi i vitit 1913 adoptuan vrapimin kundër drejtimit të garave të mëparshme dhe duke i bërë ato kundër orës… ⭕⏺️🔘🕖

Shkenca moderne ka vërtetuar se rrotullimi i kundërthënjes së orës është mbizotërues në natyrë, si:

⭕ Vrapues në atletikë

⭕ Gjaku brenda trupit të njeriut fillon ciklin e tij kundër orës…

⭕ Elektronet rrotullohen rreth kundër orës bërthamore…

⭕ Hëna rrotullohet rreth tokës kundër orës…

⭕ Toka dhe planetët rrotullohen rreth diellit kundër orës…

⭕ Pishina brenda detit

⭕ Turnados,

⭕🕋● Edhe rrethimi i Qabes është kundër orës!!

Dhe ajo që është e mahnitshme në fenë tonë është se Islami ka bërë anën e duhur në çdo gjë për ne… keshtu duhet te hash me te djathten, te besh abdes me te djathten, te hysh me te djathten, dhe te shtrengosh doren me te djathten.. përveçse në rrethumullimin e bërjes së pritjes së Qabes me të majtën në mënyrë që të rrethohet kundër orës… dhe të harmonizosh veten me tërë universin drejtimin dhe lëvizjen e cila i ngërthen muslimanët janë pjesë e një universi të tërë që adhuron vetëm Allahun dhe kjo është tawheed i pastër #monoteizëm

Mrekullitë shkencore islame

Nga: Lachy Limani