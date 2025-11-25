Mucunski në takimin e nismës CEI në Beograd thekson rëndësinë e lidhjes rajonale për përshpejtimin e integrimit evropian

Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka marrë pjesë në një takim pune me homologët e tij të vendeve anëtare të Nismës së Evropës Qendrore (CEI), që u mbajt sonte në Beograd, transmeton Anadolu.
Siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut, fokusi i bisedimeve ishte zgjerimi i Bashkimit Evropian (BE), rrethanat aktuale gjeopolitike dhe sfidat që rrjedhin prej tyre, si dhe siguria rajonale dhe domosdoshmëria e lidhjes dhe bashkëpunimit të zgjeruar rajonal.
Më tej, thuhet se ministrat konfirmuan edhe një herë rëndësinë e nismës CEI si një platformë e qëndrueshme për thellimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë, me promovimin e partneriteteve dhe adresimin në mënyrë efektive të sfidave rajonale.
Në fjalën e tij, Mucunski theksoi rolin e lidhjes rajonale dhe nismave rajonale si mjete kyçe për përshpejtimin e integrimit evropian, sipas tij, proces më i rëndësishëm për mbështetjen e paqes, sigurisë dhe zhvillimit ekonomik në kontinent.
Ai gjithashtu konfirmoi angazhimin e plotë të Maqedonisë së Veriut në rrugën evropiane, duke theksuar se është një domosdoshmëri gjeostrategjike për një rajon të qëndrueshëm, të sigurt dhe të begatë.
Sot, në Beograd u takuan koordinatorët kombëtar të vendeve anëtare të nismës CEI për takimin e tyre të fundit nën presidencën serbe.
Nisma CEI, e formuar më 11 nëntor të vitit 1989, sot përbëhet nga 18 vende anëtare, përkatësisht Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, Bosnjë e Hercegovina, Bullgaria, Sllovenia, Austria, Bjellorusia, Kroacia, Çekia, Moldavia, Hungaria, Italia, Polonia, Rumania, Sllovakia dhe Ukraina.