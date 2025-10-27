Municione të pashpërthyera rrezikojnë jetët në Gaza

Edhe pse bombardimet izraelite në Gaza janë zbutur për momentin, organizatat humanitare paralajmërojnë se banorët përballen me një rrezik të madh nga municionet e pashpërthyera.
Sipas Kombeve të Bashkuara, pastrimi i tyre nga Rripi i Gazës mund të zgjasë deri në 30 vjet.
Gjatë dy viteve të sulmeve të pandërprera izraelite, mbi territor janë hedhur më shumë se 200 mijë ton eksplozivë, dhe rreth një e treta e tyre — afërsisht 66 mijë ton — nuk kanë shpërthyer.
Deri tani, të paktën 53 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur nga këto mjete shpërthyese të mbetura në terren. /mesazhi