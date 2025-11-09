Muralistet femra japin shembull duke dekoruar muret e xhamive

Muralistet femra ngjiten në skela me lartësi disa metra për të dekoruar muret e xhamive, raporton Anadolu.
Pasi vendosin skelat në xhamitë që do të dekorojnë, Aynur Seker, Nazli Cezan dhe Isik Kahriman përgatisin ngjyrat dhe materialet e tjera.
Duke u ngjitur në skela duke përdorur një shkallë druri, muralistet femra e kryejnë artin e tyre duke krijuar motive me goditje delikate furçe në tavanet dhe muret e xhamive nga disa metra lart.
Kohët e fundit, muralistet kanë zbukuruar muret e Xhamisë Soyuk, aktualisht në ndërtim e sipër me motive.
“Përpiqem ta bëj punën time sa më mirë që të mundem”
Aynur Seker për Anadolu tha se e filloi këtë punë në vitin 2014 së bashku me bashkëshortin e saj, Emin Seker.
Seker, e cila shpjegoi se e mësoi artin e pikturimit mural duke punuar së bashku me bashkëshortin e saj dhe mjeshtra të tjerë për dy vjet, tha: “Kam qenë në këtë punë për 11 vjet. Deri më sot, kam punuar në mbi 100 xhami në qytete si Ankaraja, Stambolli, Izmiri, Manisa, Balİikesir, Isparta dhe Antalia. Secila ka qenë një përvojë unike për mua”.
Duke theksuar se e do punën e saj, Seker tha: “Çdo punë ka sfidat e veta, por e jona kërkon pak më shumë vëmendje dhe durim. Ngritja dhe çmontimi i skelave, lyerja e dyshemeve dhe puna në lartësi nuk janë të lehta, por nga perspektiva ime, një grua mund ta bëjë nëse dëshiron. Në përgjithësi është një punë që bëhet nga burrat, por unë besoj se gratë mund ta bëjnë po aq mirë. Unë përpiqem ta bëj punën time sa më mirë që mundem”.
Seker theksoi se gratë mund të punojnë në çdo fushë, duke thënë: “Gratë mund ta bëjnë këtë, ose çdo punë tjetër, nëse duan. Për sa kohë që besojnë në të dhe nuk dorëzohen. Duke bërë këtë punë, ne po kontribuojmë në familjet tona dhe po vazhdojmë artin tonë. Ky është një burim krenarie për ne. Falë kësaj pune, e rindërtova jetën time”.
“Pasi u ndava nga bashkëshorti im, më duhej të ndërtoja një jetë të re me dy fëmijët e mi. Në vitin 2012, zbulova mikrokredinë dhe kjo më ndihmoi të formësoja jetën time. Unë dhe shoqja ime Aynur filluam një biznes dekorimi xhamish. Në fillim patëm shumë vështirësi, por sot, mund të mbështesim familjen tonë dhe të edukojmë fëmijët tanë me paratë që fitojmë nga puna jonë. Falë kësaj pune, e rindërtova jetën time”, tha Nazli Cezan.