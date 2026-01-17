Museveni fiton bindshëm zgjedhjet presidenciale në Ugandë, zgjat sundimin 40-vjeçar

Presidenti aktual i Ugandës, Yoweri Museveni, ka fituar zgjedhjet presidenciale me një fitore dërrmuese, duke siguruar 71,65 për qind të votave dhe duke zgjatur kështu sundimin e tij që tashmë shtrihet në katër dekada.
Komisioni zgjedhor bëri të ditur se rivali kryesor i Musevenit, opozitari Bobi Wine, është fshehur pas një bastisjeje policore në banesën e tij në kryeqytetin Kampala, çka ka ngritur shqetësime serioze mbi klimën politike dhe sigurinë e opozitës pas zgjedhjeve.
Museveni, i cili erdhi në pushtet në vitin 1986, ka dominuar skenën politike të Ugandës për dekada, duke fituar disa mandate radhazi mes akuzave të vazhdueshme nga opozita dhe organizatat ndërkombëtare për shkelje të të drejtave të njeriut, shtypje të kundërshtarëve politikë dhe parregullsi zgjedhore.
Zgjedhjet u zhvilluan në një atmosferë të tensionuar, me raportime për ndërhyrje të forcave të sigurisë, kufizime ndaj mediave dhe ndërprerje të internetit në disa zona të vendit. Autoritetet ugandeze, ndërkohë, i kanë hedhur poshtë akuzat, duke këmbëngulur se procesi zgjedhor ishte i lirë dhe i drejtë.
Rezultati pritet të thellojë debatet brenda dhe jashtë vendit për demokracinë dhe tranzicionin e pushtetit në Ugandë, një nga vendet me udhëheqësin më jetëgjatë në Afrikë. /mesazhi