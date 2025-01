Musk planifikon të dërgojë Cybertruck dhe robotë në Mars

Krijuesi dhe drejtori i kompanisë SpaceX, Elon Musk, është i bindur se në vitin 2026 do të prezantojë raketat Starship për në Mars, ndërsa një pjesë e ngarkesës do të jenë robotët Optimus dhe pickup-et elektrike Cybertruck.

Do të ishte ideal të kishim sisteme autonome për prodhimin e karburantit dhe oksigjenit në Mars, në mënyrë që këto resurse të jenë të gatshme për ardhjen e astronautëve, të cilët do të nisen për në planetin e Kuq në vitin 2028. Po ashtu, do të ishte mirë nëse robotët Optimus dhe pickup-et, Cybertruck do të mund të përgatisin vendet e uljes për misionet e ardhshme.

SpaceX planifikon të prodhojë metan në Mars duke përdorur reaksionin Sabatier, i cili përfshin reaksionin e CO2 nga atmosfera e Marsit me hidrogjenin nga gjeti. Ky reaksion prodhon metan dhe ujë.

Sa i përket nxjerrjes së ujit, ai do të merret duke gërmuar akullin në Mars, veçanërisht në zonat e tij polare, ku ka shumë. Ky ujë do të përdoret për prodhimin e hidrogjenit, i cili më pas do të përdoret në reaksionin Sabatier.

Në procesin e elektrolizës së ujit, përveç hidrogjenit, krijohet edhe oksigjen, i cili mund të kthehet në lëng për përdorim si karburant raketor.

SpaceX planifikon “kapjen” e CO2 nga atmosfera e Marsit, e cila përbëhet 95 për qind nga CO2, dhe ta përdorë atë në reaksionin Sabatier për prodhimin e karburantit metan.

Motorët Raptor të kompanisë SpaceX janë të dizajnuar për të përdorur metan të lëngshëm dhe oksigjen të lëngshëm, kështu që janë të përshtatshëm për përdorimin e resurseve lokale në planetin e Kuq. Energjinë e nevojshme për këto procese mund ta sigurojnë panelët diellorë.

Musk ka zgjedhur pickup-et Cybertruck dhe robotët Optimus sepse dëshiron të testojë mundësitë e AI për të mbështetur jetesën e njeriut në Mars. Cybertruck ka një ndërtim të fortë dhe mekanizmi i tij elektrik është i përshtatshëm për terrenin marsian dhe mund të përdoret për transportin e astronautëve dhe pajisjeve. Ky automjet mund të kalojë nëpër terrene të vështira dhe të tërheqë ngarkesa të rënda.

Nga ana tjetër, Optimus është një formë më e avancuar e robotëve humanoidë që ekzistojnë aktualisht në treg. Ai përdor sisteme AI dhe ML për të funksionuar në mënyrë optimale në mjedis dhe për të ndihmuar në kryerjen e detyrave të ndryshme. Ky është një robot fleksibël që mund të përdoret për kryerjen e detyrave të përsëritura, si dhe për shërbime. Gjithashtu, mund të përdoret për të ngritur struktura, për të riparuar makina në Mars dhe për detyra të tjera të ngjashme.