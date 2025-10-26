Muslimanët, më të lumturit në botë.

Sekreti i tyre po mahnit gjithë botën!
Një studim i publikuar nga Daily Mail ka zbuluar se muslimanët kanë nivelin më të lartë të kënaqësisë me jetën në krahasim me grupet e tjera fetare.
Sipas artikullit, kjo ndjenjë e thellë “oneness” (uniteti shpirtëror dhe paqes së brendshme) është ajo që i bën muslimanët të ndihen më të plotësuar, më të qetë dhe më të lumtur.
Kjo lumturi, sipas studiuesve, nuk vjen nga pasuria apo suksesi material, por nga lidhja e fortë me Zotin, ndjenja e përkatësisë në komunitet, falja e përditshme dhe mirënjohja për çdo gjë që njeriu ka.
Në një botë ku shumë njerëz kërkojnë lumturinë në gjëra të përkohshme, muslimanët po tregojnë se sekreti i vërtetë qëndron te besimi, falja dhe paqja me vetveten.
“Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat.” (Kur’an, 13:28)
Nga: Hoxhë Halil Avdulli