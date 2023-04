Muslimanët në Katar falën namazin e Fitër Bajramit në stadiumin e ndërtuar për Kupën Botërore – VIDEO

Mijëra muslimanë në Katar namazin e Fitër Bajramit e falën në stadiumin e ndërtuar për Kupën Botërore 2022, raporton Anadolu.

Besimtarët muslimanë u bënë bashkë në stadiumin “Education City” në kryeqytetin Doha, stadium i cili ishte ndërtuar për Botërorin 2022.

Ky është namazi i parë i Bajramit në këtë stadium, ndërkaq, përveç katarianëve, namazin e falën edhe muslimanë të vendeve të tjera që jetojnë këtu.

Thousands of worshippers in Qatar rushed before sunrise to the Education City Stadium to attend the Eid al-Fitr prayers, which mark the end of the holy month of Ramadan where Muslims fast from dawn to dusk pic.twitter.com/pzZRC8ntKk

— Reuters (@Reuters) April 21, 2023