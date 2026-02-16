Muzeu Britanik heq termin “Palestinë” nga ekspozitat pas presionit ligjor pro-izraelit

Muzeu Britanik ka ndryshuar përshkrimet në galeritë e Lindjes së Mesme, duke hequr referenca ndaj termit “Palestinë” nga disa ekspozita historike, pas një ankese të paraqitur nga një organizatë ligjore pro-izraelite.
Sipas raportimeve të Anadolu Agency, ankesa pretendonte se përdorimi i termit “Palestinë” ishte historikisht i pasaktë dhe i aplikuar në mënyrë retrospektive për periudha si ajo romake dhe osmane. Pas kësaj, muzeu konfirmoi se ka nisur një rishikim të terminologjisë në ekspozita dhe ka hequr disa referenca.
Një zëdhënës i muzeut tha se etiketat dhe përshkrimet përditësohen periodikisht pas komenteve dhe rishikimeve shkencore, pa dhënë detaje se sa ndryshime janë bërë. Mediat britanike, përfshirë The Telegraph, raportuan se ndryshimet erdhën drejtpërdrejt pas kundërshtimeve ligjore.
Kritikët e këtij vendimi thonë se veprimi i Muzeut Britanik pasqyron presion politik mbi institucionet kulturore dhe akademike, ndërsa organizata në fjalë “Avokatët e Mbretërisë së Bashkuar për Izraelin” është e njohur për fushata ligjore kundër aktiviteteve dhe ekspozitave që shihen si mbështetëse të narrativës palestineze. /mesazhi