Nacionalistët hindus po synojnë të zëvendësojnë xhamitë me tempuj në të gjithë Indinë

Në Varanasi të Indisë, një mosmarrëveshje e gjatë mbi xhaminë Gyanvapi, që pretendohet se është ndërtuar mbi rrënojat e një tempulli hindus, ka rindezur tensionet fetare midis hindusve dhe muslimanëve.

Nacionalistët hindus po kërkojnë gjykata për të prishur xhamitë në të gjithë vendin, duke synuar zëvendësimin e tyre me tempuj.

Mosmarrëveshja pasqyron një prirje më të gjerë të grupeve nacionaliste hinduse që sfidojnë vendet muslimane, të ushqyer nga retorika politike që portretizon sundimtarët muslimanë si pushtues që shkatërruan tempujt hindus.

BJP e kryeministrit Narendra Modi, e lidhur ngushtë me nacionalizmin hindus, është akuzuar për rishkrimin e historisë për t’u lidhur me ideologjinë e saj.

Kritikët argumentojnë se veprime të tilla përkeqësojnë ndarjet mes komuniteteve dhe rrezikojnë komunitetet pakicë.

Mes kësaj, muslimanët në Varanasi i frikësohen sulmeve të mëtejshme në xhamitë e tyre, duke reflektuar gjendjen e pasigurt të marrëdhënieve fetare në Indinë bashkëkohore.

