NASA planifikon të ndërtojë bazë në Hënë në vend të stacionit në orbitë

NASA ka hequr dorë nga plani i mëparshëm për të vendosur një stacion në orbitën e Hënës dhe do t’i ri-drejtojë ato komponentë drejt ndërtimit të një baze prej 20 miliardë dollarësh në sipërfaqen e Hënës gjatë shtatë viteve të ardhshme, transmeton anadolu.
Administratorit i NASA-s, Jared Isaacman, i cili mori drejtimin e agjencisë amerikane hapësinore në muajin dhjetor, njoftoi ndryshimin në fillim të një aktiviteti në selinë e NASA-s në Washington, ku prezantoi një sërë rishikimesh të programit Artemis, programi kryesor i eksplorimit hënor.
“Nuk duhet të befasohet askush që po pezullojmë ‘Gateway’-in në formën e tij aktuale dhe po përqendrohemi në infrastrukturë që mbështet operime të qëndrueshme në sipërfaqen e Hënës”, tha Isaacman para pjesëmarrësve.
Plani ‘Lunar Gateway’, i cili po zhvillohej nga kontraktorët ‘Northrop Grumman’ dhe ‘Vantor’, ishte planifikuar fillimisht të funksiononte si një stacion në orbitë rreth Hënës.
Megjithatë, përshtatja e tij për përdorim në sipërfaqen hënore do të ishte teknikisht sfiduese.
“Pavarësisht disa sfidave reale me pajisjet dhe afatet, ne mund të ripërdorim pajisje dhe angazhimet e partnerëve ndërkombëtarë për të mbështetur objektivat në sipërfaqe dhe objektiva të tjera të programit”, tha Isaacman.
‘Gateway’ ishte planifikuar si një qendër kërkimore shkencore dhe një pikë tranziti ku astronautët do të transferoheshin në mjete uljeje për të zbritur në Hënë.
Ndryshimet e politikave të prezantuara nga Isaacman në javët e fundit po ndryshojnë ndjeshëm programin Artemis dhe po ndikojnë në kontrata me vlerë miliarda dollarë.