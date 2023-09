NASA sjell mostrën më të madhe të asteroidëve në Tokë

Një anije kozmike e NASA-s solli në Tokë një mostër nga asteroidi Bennu pas një kërkimi shtatëvjeçar.

Kapsula e mostrës u hodh me parashutë në shkretëtirën e Jutës, ndërsa anija mëmë, anija kozmike Osiris-Rex, vazhdon udhëtimin e saj.

Shkencëtarët do të marrin 250 gram pluhur dhe gurë, shumë më tepër se “sasia që Japonia mori nga dy asteroidë të tjerë. Misioni i parë i mostrës japoneze solli mostra nga asteroidi Itokawa në vitin 2010. Udhëtimi i dytë solli mostra nga asteroidi Ryugu në 2020.

Zbarkimi përfundoi një udhëtim 4 miliardë milje (6.2 miliardë kilometra) që kulmoi me një takim të afërt me asteroidin e pasur me karbon Bennu.

Ky është kthimi i tretë i NASA-s i mostrave nga hapësira, pa llogaritur kilogramët e shkëmbinjve hënorë të mbledhur nga astronautët Apollo. Koleksioni i parë i mostrave të agjencisë përfundoi në mënyrë të palavdishme në vitin 2004. Kapsula që mbante grimcat e erës diellore u përplas në shkretëtirën e Jutës dhe u shpërbë. Dy vjet më vonë, një kapsulë amerikane e pluhurit të kometës u ul e paprekur.

Bashkimi Sovjetik ktheu mostra nga Hëna në Tokë në vitet 1970 dhe Kina ktheu materialin hënor në vitin 2020.