Nata Madhështore

Nata e Mrekullive të jashtëzakonshme.

Nata e Ngritjës në Qiej.

Nata e shoqërimit me Xhebrailin.

Nata kur Pejgamberi a.s. pa Xhenetin dhe Xhehnemin.

Nata që Ndanë Besimtarët nga Jobesimtarët.

Nata e takimit me disa Pejgamberë.

Nata e Krijesës Burak që Barti Të Dërguarin e ZOTIT deri në Qiellin më të lartë.

Nata kur kaloi shtatë katet e Qiejve.

Nata e Sidretul Munteha-së.

Nata e historise së Namazit dhe të Musaut a.s.

Nata kur pa duke rrjedhë kater lumenjtë prej tyre Nilin dhe Eufratin.

Nata e Takimit me Allahun xh.sh.

Nata kur në Mesxhidul Aksa Muhamedi a.s. ishte imam në Namaz të dy rekateve të të gjithë Pejgamberëve tjerë dhe e mbajtjës së Hytbes atyre.

Nata e disa nga Mrekullive të Jashtëzakonshme!

A nuk mjaftojnë këto që për këtë natë të flitët nje muaj, nëpër amfiteatre të Fakulteteve, nëpër Salla të Kultures, nëpër salla të shkollave, nëpër Salla të Sporteve, nëpër Studiot televizive?!

A nuk mjaftojnë këto, që për një muaj të mbahen në çdo qytet Tribuna, Tryeza dhe Konferenca Akademike- shkencore- Fetare?!

A nuk mjaftojnë këto, që të botohen broshura me tirazhe dhjetëra mijëshe që populli të kuptojë rëndësinë dhe të Vërtetat e kësaj NATE Madhështore?!

Te Vërtetat duhët Ofruar Njerëzisë.

Për çdo gje.

Atje ku janë.

Atje ku eshte Jeta.

Nga: Ubejd Gashi