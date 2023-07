NATO konfirmon zgjatjen e mandatit të Stoltenberg deri në tetor 2024

NATO ka konfirmuar Jens Stoltenberg do të shërbejë në postin e sekretarit të përgjithshëm, duke mos dhënë dorëheqjen deri në tetor 2024. Stoltenberg, ish-kryeministri i Norvegjisë, është sekretari i 13-të i përgjithshëm i NATO-s që nga viti 2014.

“I nderuar nga vendimi i aleatëve të NATO-s për të zgjatur mandatin tim si sekretar i përgjithshëm deri më 1 tetor 2024.

Lidhja transatlantike midis Europës dhe Amerikës së Veriut ka siguruar lirinë dhe sigurinë tonë për gati 75 vjet, dhe në një botë më të rrezikshme, aleanca jonë është më e rëndësishme se kurrë,” tha Stoltenberg.

Stoltenberg do të jepte dorëheqjen gjatë këtij viti, me sekretarin e mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar Ben Ëallace me sa duket i interesuar për të marrë rolin e tij.

Megjithatë, presidenti francez Emmanuel Macron kishte deklaruar se në vend të Stoltenberg duhet të ishte dikush nga një vend anëtar i BE-së, me kryeministren e Danimarkës Mette Frederiksen një pretendente. /abcnews