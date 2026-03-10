NATO tha për Agjencinë Anadolu të martën se është e përgatitur të mbrohet nga kërcënimet nga çdo drejtim dhe do të vazhdojë të përshtasë qëndrimin e saj të mbrojtjes nga raketat balistike për t’u përballur me sfidat në zhvillim të sigurisë.
“NATO vazhdon të jetë e gatshme të mbrohet nga çdo kërcënim, nga çdo drejtim. Nuk mund të hyjmë në detaje operacionale, por do të vazhdojmë të përshtatim qëndrimin tonë të mbrojtjes nga raketat balistike ndaj kërcënimeve në zhvillim”, tha një zyrtar.
Komentet erdhën pasi Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare tha se, në përgjigje të zhvillimeve të fundit në rajon, po merren masa për të siguruar kufijtë dhe hapësirën ajrore të vendit se dhe po vazhdojnë konsultimet me NATO-n dhe vendet aleate.
Ajo shtoi se, krahas masave paraprake kombëtare, NATO ka rritur masat e mbrojtjes ajrore dhe raketore dhe se një Sistem Patriot është vendosur në Malatya për të mbështetur mbrojtjen e hapësirës ajrore turke.