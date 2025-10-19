Ndërmjetësit përpiqen të parandalojnë rikthimin e luftës në Gaza

Izraeli kishte njoftuar paraprakisht Uashingtonin për sulmet e fundit, por pa kërkuar domosdoshmërisht leje. Sipas burimeve diplomatike, askush nuk dëshiron rikthimin e një lufte në shkallë të plotë, por Izraeli dëshiron t’i dërgojë një mesazh Hamasit se nuk do të tolerojë shkelje të marrëveshjes së armëpushimit dhe se, nëse është e nevojshme, është i gatshëm të rikthehet në luftime.
Në këto momente, kryeministri Benjamin Netanyahu po zhvillon një konsultim sigurie me zyrtarët më të lartë për hapat e ardhshëm – nëse Izraeli do të vazhdojë sulmet ajrore apo do të ndalet.
Ndërkohë, po zhvillohen bisedime midis zyrtarëve izraelitë dhe amerikanë për fazat e ardhshme të marrëveshjes, mes hezitimit të Izraelit për të ecur përpara, pasi ende mbahen në Gaza trupat e 16 pengjeve izraelite.
Ushtria izraelite ka deklaruar se aktualisht po godet “objektiva të Hamasit”.
Gjatë dy viteve të konfliktit, kjo skemë është përsëritur vazhdimisht – me civilë palestinezë të vrarë në një luftë që deri më tani ka marrë jetën e afro 70,000 palestinezëve.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara dhe ndërmjetësit ndërkombëtarë po përpiqen me urgjencë të parandalojnë rifillimin e luftës në Gaza. /mesazhi