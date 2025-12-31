Ndërprerje të përhapura godasin rrjetet mobile dhe të internetit në mbarë Izraelin

Ndërprerje të gjera kanë goditur rrjetet e internetit dhe telefonisë mobile në të gjithë Izraelin, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha shërbimesh për miliona përdorues, mes vlerësimeve të kundërta mbi shkakun, transmeton Anadolu.
Ministria e Komunikimeve e Izraelit tha se arsyeja e ndërprerjeve ishte e “panjohur”, ndërsa mediat në gjuhën hebraike raportuan se një sulm kibernetik nuk mund të përjashtohet.
E përditshmja Israel Hayom tha se një ndërprerje në shkallë të gjerë preku shërbimet e telekomunikacionit dhe internetit në nivel kombëtar, duke shkaktuar çrregullime të përhapura për përdoruesit.
Sipas gazetës, shumë përdorues raportuan ndërprerje të shfletimit në celular, dështime të shërbimeve të internetit dhe probleme në aplikacione dhe faqe kryesore në internet.
Gazeta raportoi gjithashtu se ndërprerjet e njëkohshme te Partner dhe Cellcom, dy nga ofruesit kryesorë të shërbimeve mobile dhe të internetit, ngritën shqetësime për një dështim më të gjerë të infrastrukturës së telekomunikacionit të vendit.
Ndërprerje u raportuan edhe në shërbimet ‘cloud computing’, përpunimin e kartave të kreditit dhe sistemet e transportit publik, duke përforcuar vlerësimet se incidenti përfshinte një ngjarje të pazakontë teknike në shkallë të gjerë.
Burime teknike të cituara nga gazeta thanë se incidenti nuk dukej se ishte një defekt i lokalizuar, por theksuan se ende nuk ka konfirmim zyrtar se ndërprerja ishte rezultat i një sulmi kibernetik. Ata shtuan se ndikimi i njëkohshëm në rrjetet mobile dhe sistemet me fibra optike i shtyu autoritetet të monitorojnë nga afër situatën.
Ministria izraelite tha se kishte një defekt që preku rrjetet mobile të Partner dhe Hot Mobile, duke shtuar se shkaku i ndërprerjes mbetet i paqartë.