Ndërsa lu’fta iz’raelite po i afrohet një viti, mijëra protestojnë në mbarë botën

Mijëra protestues dolën në rrugë në disa qytete të mëdha anembanë botës për të kërkuar fundin e luftës së Izraelit në Gaza, e cila po i afrohet me shpejtësi përvjetorit të saj.

Rreth 40,000 demonstrues pro-palestinezë marshuan në qendër të Londrës, ndërsa mijëra u mblodhën gjithashtu në Paris, Romë, Manila dhe Cape Town.

Në Londër, mbështetësit pro-izraelit valëvitën flamuj ndërsa marshuesit pro-palestinezë kalonin pranë.

Në Romë, policia hodhi gaz lotsjellës dhe topa uji pas përleshjeve. Përafërsisht 6,000 protestues kundërshtuan një ndalim për të marshuar në qendër të qytetit përpara përvjetorit të 7 tetorit.

Në Berlin, një demonstratë tërhoqi rreth 1000 demonstrues, të cilët mbanin flamuj palestinezë dhe brohoritën “Një vit i gjenocidit”. Demonstruesit kritikuan gjithashtu dhunën e policisë kundër protestuesve pro-palestinezë në Gjermani.

Në Manila, aktivistët u përleshën me policinë kundër trazirave pasi u bllokuan nga mbajtja e një demonstrate përpara ambasadës së SHBA në kryeqytetin e Filipineve për të protestuar kundër furnizimit të Izraelit nga Shtetet e Bashkuara me armë.

🚨HAPPENING NOW: Hundreds of thousands marching in London demanding an end to war crimes and to prevent genocide in occupied Gaza.

We’re demanding the UK Government stops arming Israel, a comprehensive ceasefire and an end to Israeli apartheid.#CeasefireNow #StopArmingIsrael pic.twitter.com/sbvf5ocCpw

— Amnesty UK (@AmnestyUK) October 5, 2024