Ndërtesat në kryeqytetin iranian u “vunë në flakë”, demonstratat përhapen në mbarë vendin

Ndërtesat në kryeqytetin iranian Teheran u vunë në flakë ndërsa demonstratat kundër qeverisë u përhapën në të gjithë vendin, transmeton Anadolu.
Sipas ‘BBC Persian’, ajo ka verifikuar pamje që tregojnë se xhami në lagjet Gholhak dhe Sa’adat Abad të Teheranit ishin në flakë.
Duke cituar grupe për të drejtat e njeriut, BBC Persian tha se frustrimi nga kolapsi i monedhës iraniane ka nxitur protesta në më shumë se 100 qytete dhe qyteza në të gjitha 31 provincat e Iranit.
Irani është tronditur nga valë protestash që nga muaji i kaluar, të cilat nisën më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të rënies së fuqishme të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Më pas, demonstratat u përhapën në disa qytete të tjera.
Sipas monitoruesit të internetit NetBlocks, sot vendi ka qenë jashtë linjës së internetit për 24 orë “që kur Irani zbatoi një ndërprerje kombëtare të internetit, me lidhjen që ra në 1 për qind të niveleve të zakonshme”.
Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar shifra zyrtare për viktimat. Megjithatë, Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve për të Drejtat e Njeriut në një raport të mërkurën tha se të paktën 38 persona janë vrarë, përfshirë katër anëtarë të forcave të sigurisë. Agjencia gjithashtu raportoi për dhjetëra të plagosur dhe 2.217 arrestime.
Agjencia e lajmeve Tasnim, nga ana tjetër, tha se numri i policëve të plagosur gjatë protestave është rritur në 568, ndërsa 66 anëtarë të forcave paramilitare Basij janë gjithashtu të lënduar.